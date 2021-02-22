Брянец Антон Шагин стал пятым в шоу «Танцы со звездами»

Фото: кадр выступления.

Пятое место завоевал брянский актер Антон Шагин в популярном шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Финал проекта состоялся в воскресенье, 21 февраля.

В полуфинале у Антона и его партнерши Ульяны Максимкиной было наименьшее количество баллов, полученных от судей. Тем не менее, пара смогла выйти в финал 12-го сезона «Танцев со звездами», благодаря поддержке зрителей.

В заключительном выпуске пятерку сильнейших танцоров ждали сразу два тура испытания. Сначала те представили танцы втроем, затем – танцевали непосредственно со своим партнером.

Так, первым танцем Антона стал вальс. Помимо Ульяны, в нем задействовали Дарью Шегыганову. Она – неоднократный призер российских и европейских соревнований по бальной хореографии. Жюри оценило трио в 37 баллов.

Во второй части выпуска брянец и его партнерша исполнили джайв. Чем сорвали бурные аплодисменты зрителей и высокие оценки жюри. Итог – еще 40 баллов.

Финальное слово оставалось за зрителями. Онлайн-голосование открыли в самом начале передачи, а закрыли практически в самом конце. Пара Антона и Ульяны получила всего один дополнительный балл. И стала пятой в проекте. А победителями нового сезона «Танцев со звездами» стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова.

Напомним, детство Антона Шагина прошло в брянском городе Карачев. Туда его в младенчестве привез дед. На Брянщине мальчик окончил школу и поступил в ПТУ на слесаря-инструментальщика. По полученной специальности проработал около года. А в 2002-м махнул в Москву и поступил в школу-студию МХАТ.

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