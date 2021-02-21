Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 февраля 2021 года

В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 21 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 32067 человек, вылечились 31080 жителей области, умерли 250 пациентов.

За минувшие сутки заболели 111 жителей региона, выздоровели 156 пациентов, новых смертей не зафиксировали. В медицинских учреждениях региона выполнили 1792 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 449 тысяч раз.

В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Севском районе выявили девять инфицированных. В Трубчевском и Выгоничском районах коронавирусом заболели по семь человек.

Болезнь подтвердили у одного иногороднего пациента. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.

За минувшие сутки заболели 111 жителей региона, выздоровели 156 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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