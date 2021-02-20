Брянский облсуд не разрешил открыть ТРЦ «Тимошковых»

Брянский областной суд не разрешил ввести в эксплуатацию здание ТРЦ «Тимошковых». Фото: Анна ЛЕВКИНА

Брянский областной суд не разрешил ввести в эксплуатацию здание торгово-развлекательного центра «Тимошковых». И отклонил апелляционную жалобу собственников на решение районного суда. Об этом стало известно в субботу, 20 февраля.

Документ рассмотрели 18 февраля. Его направили в областной суд собственники здания и, так называемые, третьи лица. Добивались отмены решения Советского райсуда Брянска от 10 августа прошлого года. А именно: запрета на эксплуатацию ТРЦ.

Однако областной суд подтвердил решение суда первой инстанции. Постановили, что здание многофункционального назначения и пристройку к нему нельзя эксплуатировать - до получения в установленном законом порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

- Кроме того, суд взыскал с Николая Тимошкова 384 тысячи рублей, - говорят в пресс-службе Брянского областного суда. - Эти деньги затратили на проведение экспертизы. А выполняли ее специалисты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.