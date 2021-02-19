В брянской полиции отобрали десять красавиц для второго этапа конкурса «Леди в погонах»

Фото: пресс-служба УМВД по Брянской области.

Стали известны имена десяти сотрудниц регионального УМВД, которые прошли во второй этап конкурса «Леди в погонах – 2021». Лидером онлайн-голосования стала 27-летняя Екатерина Рабош. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 февраля.

Конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел «Леди в погонах – 2021» проводят в преддверии Международного женского дня 8 Марта. На него заявились больше 50 участниц.

Наибольшее число голосов – 1312 – пользователи соцсетей отдали Екатерине Рабиш. Молодая женщина служит в ОВД с 2017 года. Сейчас Екатерина охраняет правопорядок в Фокинском районе Брянска. Решение связать свою жизнь со службой в полиции она приняла осознанно: полицейскими были ее дедушка, отец и дядя.

В свободное от работы время лейтенант полиции Рабош катается на велосипеде, занимается плаванием и играет в настольный теннис. Кстати, Екатерина уже несколько лет представляет команду брянского УМВД на спортивных соревнованиях.

Список всех полуфиналисток конкурса «Леди в погонах – 2021» здесь.

Добавим, второй этап конкурса стартует 24 февраля. На сей раз сотрудницы ОВД будут соревноваться не в красоте, а в профессиональной подготовке. Их ожидает тестирование на знание действующего законодательства, сдача норматива по огневой подготовке и упражнение по стрельбе из пистолета Макарова.

И наконец, в третьем, заключительном, этапе, участницы продемонстрируют свои таланты. Каждая из финалисток подготовит номер художественной самодеятельности. Оценивать выступления будет компетентное жюри.

Чествование победительницы и призеров состоится на торжестве по случаю праздника 8 Марта.

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