18 февраля брянский ТЮЗ отмечает свой 40-летний юбилей

В 2021-м Брянскому областному театру юного зрителя исполняется 40 лет. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В пятницу, 18 февраля, исполняется 40 лет с момента создания Брянского областного театра юного зрителя. Юбилей артисты ТЮЗа отметит не в родных стенах, а на сцене ДК «БМЗ». Сама же постройка на улице Горького ждет масштабную реконструкцию, которая, по предварительным подсчетам, затянется минимум на три года.

Здание нынешнего ТЮЗа – это реконструированный Дворец пионеров. За основу взяли проект аналогичного здания в Рязани, который адаптировал архитектор Афанасий Саломахин. Первым спектаклем нового учреждения культуры стал «Юность отцов» по пьесе Бориса Горбатова. С тех пор на сцене ТЮЗа ставились спектакли различных жанров: от народных сказок для самых маленьких до постановок классического репертуара.

Сегодня в труппе театра – 31 профессиональный актер и много талантливой молодежи. Семь ведущих актеров театра имеют высшую категорию «Мастер сцены», а народный артист РФ Владимир Аверин выходит на сцену Брянского ТЮЗа практически со дня основания театра.

Свой праздник юбиляр отметит на сцене ДК БМЗ. Именно там 18 числа состоится постановка премьерного спектакля «Тартюф» (возрастное ограничение 16+). Всего в 2021-м ТЮЗ представит шесть новых спектаклей по программе «Культура малой Родины». При этом само здание ожидает масштабную реконструкцию. Тендер объявило управление капитального строительства Брянской области в начале февраля. На работы из областного бюджета выделили 20 миллионов рублей. Еще 120 миллионов поступит в 2023-м из федеральной казны.

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