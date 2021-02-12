В Брянскэнерго введен режим повышенной готовности

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

С ночи на 12 февраля 2021 года на территории Брянской области наблюдается метель и сильный ветер, метами достигающий 15-18 м/с. В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» оперативно введен режим повышенной готовности.

В режиме готовности находятся 92 аварийные бригады, 414 человек производственного персонала, 178 единиц спецтехники, 27 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 0,86 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.