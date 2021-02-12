Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 февраля 2021 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 146 жителей региона. Выздоровели 205 пациентов, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31040 человек подтвердили коронавирус, вылечились 29653 жителей области, умерли 248 пациентов. За сутки выполнили 1997 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 436 тысяч раз.

В Брянске заболели 35 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 29 новых случаев инфекци