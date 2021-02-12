В Брянской области на час ночи 12 февраля зарегистрировали 30894 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз поставили 155 пациентом, выздоровели еще 167 брянцев. А общее число жителей области, которые справились с болезнью, составило 29448.Еще один человек умер от ковида. Общее число смертей достигло 248.За сутки в регионе провели больше двух тысяч тестов на коронавирус. А общий объем тестирования составил больше 435 тысяч исследований.Накануне появилась информация, что в поликлинике №1 закончилась вакцина от коронавируса. Запись на прививку пока не ведут. К 16 февраля в регион привезут еще 13400 доз препарата \\"Спутник V\\". А сейчас хотя бы один укол сделали уже 27243 брянца.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».