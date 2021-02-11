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В Брянске ограничат парковку на Кургане Бессмертия из-за «Лыжни России»

Запрет будет действовать 13 февраля с 0.00 до 16.00
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Ограничения будут действовать на территории парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска.

Ограничения будут действовать на территории парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска.

Фото: Елена РАКОВА

В Брянске 13 февраля ограничат парковку и въезд автомобилей на стоянки около площади Воинской Славы. Это связано с проведением 39-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021».

Ограничения будут действовать с 0.00 до 16.00 на территории парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. Исключение сделают для автомобилей участников мероприятия и машин оперативных служб, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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