В Брянске ограничат парковку на Кургане Бессмертия из-за «Лыжни России»

Ограничения будут действовать на территории парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске 13 февраля ограничат парковку и въезд автомобилей на стоянки около площади Воинской Славы. Это связано с проведением 39-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021».

Ограничения будут действовать с 0.00 до 16.00 на территории парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. Исключение сделают для автомобилей участников мероприятия и машин оперативных служб, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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