Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 105 жителей региона, выздоровели 113 пациентов, двое умерли, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32493 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31613 жителей области, умерли 252 пациента. За сутки выполнили 10 (!) тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 453982 раза.
В Брянске заболели 50 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 24 инфицированных, в Дятьковском – 9, в Стародубском – 6. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 0униципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 февраля 2021 года:
— Брянск – 12099 (+50)
— Брянский район – 4056 (+24)
— Дятьковский район – 1371 (+9)
— Карачевский район – 1063 (+2)
— Стародубский район – 863 (+6)
— Клинцы – 862
— Комаричский район – 828 (+1)
— Трубчевский район – 819
— Новозыбков – 747
— Жуковский район – 729
— Выгоничский район – 726
— Навлинский район – 711
— Брасовский район – 694
— Климовский район – 620
— Унечский район – 596 (+3)
— Фокино – 536 (+3)
— Мглинский район – 503
— Погарский район – 475
— Почепский район – 468 (+2)
— Сельцо – 465 (+3)
— Дубровский район – 458
— Суземский район – 404
— Клинцовский район – 396
— Злынковский район – 379
— Клетнянский район – 338
— Гордеевский район – 313
— Суражский район – 288
— Красногорский район – 230
— Севский район – 215
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 61.
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