Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 105 жителей региона, выздоровели 113 пациентов, двое умерли, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32493 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31613 жителей области, умерли 252 пациента. За сутки выполнили 10 (!) тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 453982 раза.

В Брянске заболели 50 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 24 инфицированных, в Дятьковском – 9, в Стародубском – 6. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 0униципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 февраля 2021 года:

— Брянск – 12099 (+50)

— Брянский район – 4056 (+24)

— Дятьковский район – 1371 (+9)

— Карачевский район – 1063 (+2)

— Стародубский район – 863 (+6)

— Клинцы – 862

— Комаричский район – 828 (+1)

— Трубчевский район – 819

— Новозыбков – 747

— Жуковский район – 729

— Выгоничский район – 726

— Навлинский район – 711

— Брасовский район – 694

— Климовский район – 620

— Унечский район – 596 (+3)

— Фокино – 536 (+3)

— Мглинский район – 503

— Погарский район – 475

— Почепский район – 468 (+2)

— Сельцо – 465 (+3)

— Дубровский район – 458

— Суземский район – 404

— Клинцовский район – 396

— Злынковский район – 379

— Клетнянский район – 338

— Гордеевский район – 313

— Суражский район – 288

— Красногорский район – 230

— Севский район – 215

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 61.

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