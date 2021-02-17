Работы брянского фотографа признали лучшими на международном конкурсе

Второй в номинации "Пейзаж" стала работа Марины Свиридовой "Весенний ветер". Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянский фотограф Марина Свиридова победила в престижном международном конкурсе. У нее - два призовых места и три почетных диплома. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду, 17 февраля.

ХI открытый фотоконкурс имени Виталия Собровина проходил в Белгороде. Его участниками стали 77 фотографов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Курска, Пскова, Брянска, Пятигорска, Кемерово, Переславля-Залесского, Каменск-Уральска, Тольятти, Белгорода, Крыма, Украины, Донецкой Народной республики и Германии. На суд жюри они представили больше 1000 работ.

Лучшие снимки можно было увидеть на выставке в фотогалерее имени Виталия Собровина. Там же назвали имена призеров и дипломантов конкурса.

Члена Творческого союза «Фотоискусство» и фотоклуба «Брянская улица» Марину Свиридову отметили дважды. Так, ее работа «Весенний ветер» заняла второе место в номинации «Пейзаж», а фотография «Агния» стала третьей в номинации «Портрет».

Еще три работы брянского фотографа удостоились специальных дипломов «Почетное упоминание жюри». Их названия - «Мальчики и море», «Портрет артиста» и «Просто прохожий».

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