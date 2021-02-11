В Брянске в микрорайоне Ходаринка в этом году отремонтируют дороги на трех центральных улицах: Ольховской, Загородной и переулке Загородном.На всех трех объектах наладят наружное освещение. Для этого дополнительно установят около 30 светодиодных фонарей. Особенно усилят освещение на пешеходных переходах и в районах остановок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.По всем трем дорогам уже прошли торги и определили подрядчики. Ремонт начнут с наступлением теплого сезона.Улица Ольховская имеет протяженность более 700 метров. В ходе капитального ремонта здесь положат асфальтобетонное покрытие. Также сделают тротуары, установят остановочные павильоны, заасфальтируют съезды.В порядок приведут и проезжую часть на улице Загородной, протяженность которой чуть больше одного километра. Ее также заасфальтируют, оборудуют остановочные площадки и тротуар.На переулке Загородном реконструируют дорогу на участке от улицы Загородной до дома №12-а. Этот участок расширят на 1,5 метра, что позволит беспрепятственно ездить общественному транспорту.После проведения ремонта на этих улицах появится возможность открыть по Ходаринке движение общественного транспорта. Его планируют организовать по кольцу. Сейчас из-за состояния дорог сделать это невозможно, поэтому пассажирский транспорт останавливается на въезде в микрорайон.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».