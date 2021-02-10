В брянском ТЮЗе подготовили премьерный спектакль

Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.

Брянский театр юного зрителя готовит премьерный спектакль «Как Зоя гусей кормила». Впервые его можно будет увидеть в пятницу, 12 февраля, на сцене театра кукол в Володарском районе.

Спектакль поставил главный режиссер ТЮЗа Юрий Пахомов. Автор пьесы - театральная актриса и режиссера Светлана Баженова.

Сюжет строится на отношениях одинокой матери и единственного сына. Каждый ищет счастье, но понимает его по-своему. В доме неожиданно появляется девушка, но мать против, чтобы какая-нибудь женщина могла поселиться с ними.

- Роль матери Зои исполнила актриса Оксана Башкатова, - говорят в пресс-службе департамента культуры Брянской области. - Роль ее сына Владимира исполнил Александр Исаев. В роли девушки Жени выступила актриса театра Нина Алгунова.

Возрастное ограничение - 16+.

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