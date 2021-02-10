Брянский врач, председатель комитета по здравоохранению Клинцовского горсовета, Владимир Грибанов собирает данные о средней зарплате медиков в регионе. По \\"майским указам\\" президента, заработная плата медиков должна быть в два раза больше средней по региону. Получается, что в Брянской области она должна составлять больше 60 тысяч рублей. Но, по словам Владимира Грибанова, никто из его коллег таких денег не получает.Чтобы разобраться в ситуации, Владимир Алексеевич написал обращение к президенту, губернатору Брянской области и в региональный департамент здравоохранения. В последнем ему ответили, что средняя заработная плата медиков в Брянской области по итогам 2020 года составила 57783 рублей. Это выше уровня целевого показателя почти на 10 процентов.\\"Необходимо отметить, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и может быть как выше, так и ниже целевого значения, установленного для соответствующей категории работников\\", - говорится в ответе департамента.Владимир Грибанов просит брянских медиков прислать ему на электронную почту отсканированные данные о заработной плате. Но только тех, кто работает на одну ставку. Он планирует направить повторные обращения властям.Электронная почта: vagri66@mail.ru.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».