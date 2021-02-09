В Мглинском районе Брянской области реконструировали церковь Николая Чудотворца. Расположена она в селе Луговец и известна с 1805 года.Во время реставрации оценили состояние сруба, заменили ветхие элементы, усилили фундамент и цоколь здания. Также устроили новую крышу и главки, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. По историческим образцам сделали окна и двери. На подлинных оконных решетках восстановили утраченные элементы.Работы прошли в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области».- Какая красота, – говорят жители села Луговец. – Сколько церковь ждала своего убранства, и теперь преобразилась!Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».