Руководителя строительной фирмы осудят за взятку брянскому чиновнику

В целом сумма взятки составила 195 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области завершилось расследование уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу в крупном размере.

По версии следствия, с августа 2018 года по декабрь 2019 года директор общества с ограниченной ответственностью «Клинцовское предприятие Монтажник» перевел деньги на банковскую карту заместителю директора Управления капитального строительства Брянской области и его подчиненному – замначальника отдела.

Средства предназначались для беспрепятственной приемки строительно-монтажных работ по муниципальным и государственным контрактам. В целом сумма взятки составила 195 тысяч рублей.

Предварительное следствие завершилось. Материалы уголовного дела направили прокурору для изучения и решения вопроса о направлении документов в суд.

За совершенное преступление обвиняемый может получить до 12 лет лишения свободы и штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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