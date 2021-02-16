Брянской организации ветеранов авиации вернут деньги за испорченный макет самолета «Як-3», изготовленный в сквер имени Павла Камозина. На ее сторону встал Арбитражный суд региона. Об этом стало известно во вторник, 16 февраля.Общественники подавали иск к ООО «Авитекс плюс». Требовали двух вещей: расторгнуть договор и вернуть предоплату в размере 350 тысяч рублей. Дело в том, что фирма обязалась изготовить масштабный макет самолета «Як-3». Его должны были установить на постамент в сквере имени Павла Камозина в Бежицком районе Брянска. Однако качество выполненных работ не удовлетворило заказчика.- Ответчик допустил существенные нарушения обязательств по договору в части качества выполнения работ, - рассказывают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - О хрупкости конструкции свидетельствовали выявленные повреждения и дефекты. А потому ее невозможно использовать в качестве центрального элемента памятника «Героям - летчикам Земли Брянской» в условиях улицы.В итоге требования истца суд удовлетворил в полном объеме. Это решение пока не вступило в законную силу.Кстати, о начавшемся судебном процессе «Комсомольской правде» в Брянске» еще в ноябре прошлого года рассказывал председатель «Общества ветеранов авиации» Владимир Зимин. Он, в частности, уточнял, что изготовлением макета «Як-3» занималась самарская фирма. Главная претензия к качеству выполненных работ – негерметичная стыковка деталей.Напомним, к созданию памятного места в бежицком сквере приступили в 2020-м. А идею вынашивали целых восемь лет. Кстати, принадлежит она упомянутой общественной организации. Реализации проекта способствовала программа «Инициативное бюджетирование». На средства городского бюджета в сквере Павла Камозина подготовили площадку под памятник. А ветераны авиации отвечали за саму композицию - 26 стел с именами известных летчиков и «Як-3» в центре.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».