В Брянске 13 февраля в актовом зале духовного училища с разрешения роспотребнадзора пройдет традиционный Сретенский бал. Руководитель ведомства Людмила Трапезникова разрешила его провести при условии соблюдения коронавирусных ограничений: при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и обеспечении участников антисептиками, по возможности при соблюдении социальной дистанции.В клубе исторического танца «Чудное мгновение» ждут гостей с 14.00. Сам бал начнется в 15.00. а завершится в 20.00. Об этом сообщают в группе организаторы.- Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу эпохи Ампир и почувствовать себя персонажем любимого художественного произведения! – пишут авторы идеи танцевального вечера.Два отделения посвятят художественной литературе. Участники смогут перевоплотиться в героя любимого романа, повести или поэмы. Он может быть как из произведений русской, так и зарубежной литературы. При этом организаторы просят не сообщать никому до бала, в кого они перевоплотятся, поскольку запланирована игра на отгадывание.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».