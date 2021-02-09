В Брянске продолжают устранять последствия метели. Сегодня днем, 9 февраля, на очистке города от снега задействовали 78 единиц техники: 24 комбинированных дорожных машины, 19 самосвалов, 15 тракторов, 5 грейдеров, а также снегопогрузчики и другая техника.Метель началась с вечера и продолжается в течение суток. Поэтому спецтехника работала и в ночные часы. Ночью на дороги выехали почти 30 единиц техники: 23 комбинированных дорожных машины, 4 погрузчика, 2 трактора. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного управления Брянска.Борьбу со снегом ведут на улицах и тротуарах. Почти 250 человек задействовали в ручной расчистке остановок общественного транспорта, где создан и постоянно пополняется запас песка, а также тротуаров, лестниц и сходов. В общей сложности за сутки с улиц города вывезли 2тысячи 500 тонн снега Малогабаритные тракторы и другая мобильная техника работает на расчистке тротуаров. Особое внимание дорожники уделяют посыпке песком пешеходных маршрутов. Напомним, всего в городе заготовили 32 тысячи кубометров пескосоляной смеси. Она прошла лабораторные испытания.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».