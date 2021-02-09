В брянском Почепе области врачей, находящихся на пенсии, просят в трехдневный срок освободить квартиры. Такое требование предъявила местная администрация. Другого жилья у людей нет. Врачи местной ЦРБ рискуют остаться бездомными после выхода на заслуженный отдых, сообщает телеканал «Городской».В их числе Владимир Рубахин и его коллега, приехавшая в Почеп из Казахстана. Десять лет назад их, как и других медработников, позвали сюда, обнадежив обещанием, что они смогут приватизировать служебные квартиры.Некоторые жильцы этого дома до сих пор не уходят на пенсию из страха оказаться без жилья.Кстати, губернатор Брянской области дал поручение рассмотреть возможность выделения большого количества квартир для врачей в 2016 году, а также разработать механизм предоставления права на приватизацию жилья медицинскими работниками в доме, построенном по программе уничтожения химического оружия.В почепской администрации говорят, что поручение губернатора возможно исполнить только при наличии соответствующей законодательной базы. На данный момент на федеральном уровне не определен порядок приватизации служебных помещений. Дом №10 на переулке Юбилейный, построенный в 2007 году по программе уничтожения химического оружия, в 2011-м перешел в муниципальную собственность.Жильцы дома неоднократно подавали заявления в администрацию с просьбой разрешить ситуацию в их пользу. Но им давали ответ, что жилье они приватизировать не смогут.Для защиты своих интересов врачи наняли адвоката.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».