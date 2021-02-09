В Брянске брак обнаружили на 63 из 189 отремонтированных дорогах

В Брянске брак обнаружили на 63 из 189 отремонтированных за последние пять лет дорогах. Из 2,2 миллиона квадратных метров дорог дефекты нашли на 950 квадратных метрах. Это 0,04 процента от общей площади нового асфальта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.Среди самых распространенных дефектов: трещины, выбоины, выкрашивание и другие.Всем подрядчикам, на чьих объектах выявили брак, выставили предписания. К 8 февраля к работам приступили шесть подрядных организаций. В первую очередь, ремонтируют ямы на дорогах.На прошлой неделе ямочный ремонт проходил на путепроводе на Московском проспекте, разворотном кольце улиц Бурова и Флотская, у переезда на улице 2-й Мичурина, улицах Чернышевского, Литейной и Речной.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».