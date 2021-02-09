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В Брянске брак обнаружили на 63 из 189 отремонтированных дорогах

На гарантии находятся объекты, работы на которых прошли в последние пять лет
Марина АНТОНОВА
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