Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 февраля 2021 года

В Брянской области на час ночи 13 февраля зарегистрировали 31040 заболевших коронавирусом. Фото: Мария АНАНОВА

В Брянской области на час ночи 13 февраля зарегистрировали 31040 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз поставили 146 пациентам, выздоровели еще 205 брянцев. А общее число жителей области, которые справились с болезнью, составило 29653.

Смертей от ковида не зарегистрировали. Общее число умерших по-прежнему составляет 248 человек.

За сутки в регионе провели 1997 тестов на коронавирус. А общий объем тестирования составил больше 436 тысяч исследований.

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