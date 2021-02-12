В Брянске снегопад задерживает общественный транспорт

В Брянске в пятницу, 12 февраля, из-за непогоды произошел сбой в движении общественного транспорта. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в пятницу, 12 февраля, из-за непогоды произошел сбой в движении общественного транспорта. На линию вышли 202 автобуса и 70 троллейбусов. Они приходили с опозданием. Автобусы задерживались на 30-40 минут, троллейбусы – до часа.

Чтобы сократить разрывы в движении, водителям приходилось сокращать обеденный перерыв, а также время стоянки на конечных остановках. Но даже не смотря на это, транспорт все равно задерживается. Поэтому его движение не соответствует действующему расписанию. Но количество рейсов автобусное предприятие сокращать не будет, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянская мэрия и муниципальные транспортные предприятия приносят извинения за сбои в работе, вызванные непрекращающимся снегопадом. Они надеются на понимание горожан.

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