В Брянске предложили вернуть панно на фасад школы Николаевой

Фото: эскиз панно из проекта реконструкции.

В Брянске предложили вернуть декоративное панно на фасад детской школы искусств имени Татьяны Николаевой в Бежицком районе. Его эскиз и проект реконструкции площади перед школой разработали брянские художники.

Реплика "Ангела" из прошлого панно.

Предполагается, что новое декоративное панно будет крепиться на существующий вентфасад. Оно будет выполнено из цветных металлов: меди, латуни, алюминия и стали. Декоративные музыкальные инструменты будут подсвечены.

На здании школы вновь должно появиться ее название.

Музыкальная сцена.

Справа от школы предлагают установить небольшую сцену в виде ракушки. Вокруг нее - авторские скульптуры. Со стороны левого фасада может появиться решетка в виде дубовой рощи. Она огородит зону отдыха с питьевыми фонтачиками от парковки. С другой стороны здания разработали еще одну зону отдыха.

"Дворик созерцания".

"Этот проект не имеет заказчика, - написал один из его авторов Сергей Клещиков. - Он был создан в рамках экспериментальной мастерской "Творческого союза художников России". Мы хотели внести свой посильный вклад в благоустройство среды города. Ждем отзывы жителей и городских властей".

Декоративная решетка со стороны левого фасада.

Напомним, ремонт с внешней стороны здания школы Николаевой прошел в 2018 году. Его облицевали вентилируемыми фасадами из керамогранита. Прошлое панно с ангелами убрали еще раньше, так как оно стало разрушаться. Вместо названия на здании школы повесили светодиодную бегущую строку.

Эскиз скульптуры у сцены.

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