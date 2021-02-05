Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Брянске предложили вернуть панно на фасад школы Николаевой

Проект реконструкции представили брянские художники
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото: эскиз панно из проекта реконструкции.

Фото: эскиз панно из проекта реконструкции.

В Брянске предложили вернуть декоративное панно на фасад детской школы искусств имени Татьяны Николаевой в Бежицком районе. Его эскиз и проект реконструкции площади перед школой разработали брянские художники.

Реплика "Ангела" из прошлого панно.

Реплика "Ангела" из прошлого панно.

Предполагается, что новое декоративное панно будет крепиться на существующий вентфасад. Оно будет выполнено из цветных металлов: меди, латуни, алюминия и стали. Декоративные музыкальные инструменты будут подсвечены.

На здании школы вновь должно появиться ее название.

Музыкальная сцена.

Музыкальная сцена.

Справа от школы предлагают установить небольшую сцену в виде ракушки. Вокруг нее - авторские скульптуры. Со стороны левого фасада может появиться решетка в виде дубовой рощи. Она огородит зону отдыха с питьевыми фонтачиками от парковки. С другой стороны здания разработали еще одну зону отдыха.

"Дворик созерцания".

"Дворик созерцания".

"Этот проект не имеет заказчика, - написал один из его авторов Сергей Клещиков. - Он был создан в рамках экспериментальной мастерской "Творческого союза художников России". Мы хотели внести свой посильный вклад в благоустройство среды города. Ждем отзывы жителей и городских властей".

Декоративная решетка со стороны левого фасада.

Декоративная решетка со стороны левого фасада.

Напомним, ремонт с внешней стороны здания школы Николаевой прошел в 2018 году. Его облицевали вентилируемыми фасадами из керамогранита. Прошлое панно с ангелами убрали еще раньше, так как оно стало разрушаться. Вместо названия на здании школы повесили светодиодную бегущую строку.

Эскиз скульптуры у сцены.

Эскиз скульптуры у сцены.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ