Брянский сотрудник МРЭО засчитал своей девушке проваленный экзамен на права

Девушка необоснованно получила водительские права. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске сотрудник МРЭО ГИБДД помог получить своей девушке водительские права и оказался на скамье подсудимых. В июне прошлого года он принимал экзамен в условиях города. За рулем была его девушка. Она не раз нарушила Правила дорожного движения. Кроме того, мужчина знал, что экзаменуемая не обладает необходимыми навыками вождения. Она не сдала практический экзамен.

Но несмотря на это, сотрудник поставил отметку "сдал" в экзаменационном листе. И девушка необоснованно получила водительские права.

Бывшего инспектора признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности. Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Его уволили из органов и запретили занимать государственные и муниципальные должности на два года.

- Приговор пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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