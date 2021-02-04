Брянский молокозавод оштрафовали на 150 тысяч рублей за опасный кефир для детей

В пробах кефира для питания воспитанников детсада обнаружили остатки лекарственного препарата. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области привлекли к административной ответственности открытое акционерное общество «Брянский гормолзавод». Дело рассмотрели в Арбитражном суде региона.

Было установлено, что в августе 2020 года в пробах кефира для питания воспитанников детского сада №10 «Мишутка» города Карачева обнаружили остатки клоксациллина – лекарственного препарата из пенициллиновой группы.

Проверку проводили специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Суд пришел к выводу, что при производстве молочной продукции были допущены нарушения требований технического регламента, которые создали угрозу для здоровья граждан.

В связи с этим суд обязал ОАО «Брянский гормолзавод» выплатить 150 тысяч рублей штрафа. Решение суда еще не вступило в законную силу, рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

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