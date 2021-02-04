В Брянске к 2026 году предложили полностью отказаться от маршруток

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске к 2026 году планируют полностью отказаться от маршрутных такси. Предлагается отменить 30 дублирующих маршрутов и внести изменения в 19.

Документы транспортного планирования для Брянской области разработали «Дорнадзор» совместно с ФАУ «РОСДОРНИИ», сообщают в группе "Брянский автобус". Проект разрабатывали в течение четырех месяцев. И завершили в декабре прошлого года.

Чтобы избежать излишней транспортной нагрузки на крупные города рекомендуют реконструировать автовокзалы в Брянске, Клинцах и Карачеве. Общественный транспорт в Брянске будет двигаться по выделенным полосам на оживленных улицах. В городе могут построить три транспортных пересадочных узла: в Бежице, на Мясокомбинате и Телецентре.

Самыми проблемными участками признали улицу Красноармейскую от проспекта Ленина до улицы Осоавиахима, проспект Ленина от улицы Пролетарская до улицы Горького, улицу Бежицкую от улицы Объездной до улицы Ульянова.

Напомним, уже в этом году с городских улиц исчезнут пять маршрутных такси.

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