Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 170 жителей региона. Выздоровели 111 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29422 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28149 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 500 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 419 тысяч раз.
В Брянске заболели 49 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 20 новых случаев инфекции, в Дятьковском районе – 16, в Дубровском и Выгоничском районах – по 13, в Карачевском - 10. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 февраля 2021 года:
— Брянск – 11217 (+49)
— Брянский район – 3712 (+20)
— Дятьковский район – 1211 (+16)
— Карачевский район – 987 (+10)
— Комаричский район – 774 (+2)
— Клинцы – 755 (+2)
— Стародубский район – 751
— Трубчевский район – 709
— Выгоничский район – 669 (+13)
— Брасовский район – 655 (+7)
— Жуковский район – 648 (+1)
— Навлинский район – 604 (+3)
— Новозыбков – 609 (+2)
— Климовский район – 561 (+7)
— Унечский район – 534 (+1)
— Фокино – 456 (+8)
— Сельцо – 432 (+3)
— Мглинский район – 424
— Погарский район – 395
— Дубровский район – 409 (+13)
— Почепский район – 383 (+2)
— Суземский район – 377
— Клинцовский район – 354 (+1)
— Злынковский район – 337 (+5)
— Клетнянский район – 293
— Гордеевский район – 285 (+2)
— Суражский район – 248
— Красногорский район – 215 (+3)
— Севский район – 193
— Жирятинский район – 104
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 54.
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