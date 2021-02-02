Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 170 жителей региона. Выздоровели 111 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 29422 человек подтвердили коронавирус, вылечились 28149 жителей области, умерли 239 пациентов. За сутки выполнили 500 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели более 419 тысяч раз.

В Брянске заболели 49 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе подтвердили 20 новых случаев инфекции, в Дятьковском районе – 16, в Дубровском и Выгоничском районах – по 13, в Карачевском - 10. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 февраля 2021 года:

— Брянск – 11217 (+49)

— Брянский район – 3712 (+20)

— Дятьковский район – 1211 (+16)

— Карачевский район – 987 (+10)

— Комаричский район – 774 (+2)

— Клинцы – 755 (+2)

— Стародубский район – 751

— Трубчевский район – 709

— Выгоничский район – 669 (+13)

— Брасовский район – 655 (+7)

— Жуковский район – 648 (+1)

— Навлинский район – 604 (+3)

— Новозыбков – 609 (+2)

— Климовский район – 561 (+7)

— Унечский район – 534 (+1)

— Фокино – 456 (+8)

— Сельцо – 432 (+3)

— Мглинский район – 424

— Погарский район – 395

— Дубровский район – 409 (+13)

— Почепский район – 383 (+2)

— Суземский район – 377

— Клинцовский район – 354 (+1)

— Злынковский район – 337 (+5)

— Клетнянский район – 293

— Гордеевский район – 285 (+2)

— Суражский район – 248

— Красногорский район – 215 (+3)

— Севский район – 193

— Жирятинский район – 104

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 54.

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