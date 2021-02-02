Брянский театр танца «Аплас» завоевал Гран-при

Брянский образцовый театр танца "Аплас" завоевал Гран-при всероссийского конкурса хореографического искусства. Фото: образцовый театр танца "Аплас".

Брянский образцовый театр танца «Аплас» завоевал Гран-при всероссийского конкурса хореографического искусства. Он прошел 30 января в Белгороде. Об этом коллектив рассказал в своей группе в соцсетях.

Победу артистам принесла постановка «Алладин». Также на суд жюри «Аплас» представил постановки: «Гротеск», «Князь Владимир», «Искра Вавилона», «Женская рота» «Истоки», «Праздник первого кумыса», «Папарации», «Чем дальше в лес». Все они завоевали первые места.

А сказочный спектакль «Алладин» артисты планируют показать зрителям и жюри на конкурсах в Сочи и Москве.

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