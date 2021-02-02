Ушел из жизни директор брянского детского лагеря "Березка" Владимир Коновалов

Фото: ДОЛ "БЕРЕЗКА".

Ушел из жизни директор брянского детского оздоровительного лагеря "Березка" Владимир Коновалов. Он скончался 31 января, пишут в группе лагеря в социальных сетях. Владимир Ильич возглавлял учреждение в течение 26 лет.

"Владимир Ильич воспитал не одно поколение вожатых и детей, - пишут коллеги. - Вложил всю свою душу. Прожил жизнь честного и уважаемого человека, который всем сердце любил свою работу! Память о нем навсегда останется в наших сердцах".

"Владимир Ильич навсегда останется надежным и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации," - выражают соболезнования все, кто знал Владимира Коновалова.

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