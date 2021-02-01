Брянский туристический проект получил Гран-при премии «Маршруты России 2020»

Туристический маршрут пролегает по трем областям центрального федерального округа и затрагивает наиболее известные достопримечательности. Фото: Марина АНТОНОВА

Брянский туристический проект получил Гран-при национальной премии «Маршруты России 2020» в рамках акции «Гостеприимная Россия». 27 января жюри конкурса подвело итоги. Брянский проект «Партизанскими тропами. Орел – Брянск – Смоленск» стал лучшим в номинации «Военно-исторический маршрут».

Туристический маршрут пролегает по трем областям центрального федерального округа и затрагивает наиболее известные достопримечательности. Брянщина представлена Мемориальными комплексами «Партизанская поляна» и «Хацунь», Сещинским музеем интернационального подполья.

Также туристы смогут познакомиться с экспозициями Орловского военно-исторического музея, музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 годы» и с другими достопримечательностями, рассказали в туристско-информационном центре Брянской области.

Премия «Маршруты России» проводится национальной ассоциацией специалистов событийного туризма при поддержке Федерального агентства по туризму. В этом году на конкурс было подано 222 заявки из восьми федеральных округов России.

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