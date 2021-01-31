В Брянске капитально отремонтируют проспект Станке Димитрова

Проспект Станке Димитрова в Брянске капитально отремонтируют в 2021 году.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Проспект Станке Димитрова в Советском районе Брянска капитально отремонтируют в этом году. Об этом стало известно в воскресенье, 31 января.
Обновлению городской магистрали поспособствует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комплексное благоустройство в 2021-м получит участок от улицы Карачижской до улицы Пересвета. Его протяженность – немного больше 2,5 километра.
- Здесь отфрезеруют старое и уложат новое покрытие, смонтируют новое светодиодное освещение, - уточняют в горадминистрации. - Все нерегулируемые пешеходные переходы оснастят светофорами с кнопками вызова.
Кроме того, на объекте заменят плиточное покрытие на тротуарах, на которое регулярно жалуются брянцы. Подрядчика, который выполнит ремонт проспекта, определят торги.
- Участок проспекта Станке Димитрова от улицы Пересвета до улицы Красноармейской отремонтируют в рамках текущего содержания улично-дорожной сети, - добавляют в городском управлении ЖКХ. - В 2015-м его расширили до четырех полос.
Всего в наступившем году в областном центре по нацпроекту обновят 28 дорог.
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