В Брянске капитально отремонтируют проспект Станке Димитрова

Проспект Станке Димитрова в Брянске капитально отремонтируют в 2021 году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Проспект Станке Димитрова в Советском районе Брянска капитально отремонтируют в этом году. Об этом стало известно в воскресенье, 31 января.

Обновлению городской магистрали поспособствует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комплексное благоустройство в 2021-м получит участок от улицы Карачижской до улицы Пересвета. Его протяженность – немного больше 2,5 километра.

- Здесь отфрезеруют старое и уложат новое покрытие, смонтируют новое светодиодное освещение, - уточняют в горадминистрации. - Все нерегулируемые пешеходные переходы оснастят светофорами с кнопками вызова.

Кроме того, на объекте заменят плиточное покрытие на тротуарах, на которое регулярно жалуются брянцы. Подрядчика, который выполнит ремонт проспекта, определят торги.

- Участок проспекта Станке Димитрова от улицы Пересвета до улицы Красноармейской отремонтируют в рамках текущего содержания улично-дорожной сети, - добавляют в городском управлении ЖКХ. - В 2015-м его расширили до четырех полос.

Всего в наступившем году в областном центре по нацпроекту обновят 28 дорог.

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