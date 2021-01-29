В Брянске на выходных ограничат парковку транспорта

Ограничения не распространяются на машины оперативных служб. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска ограничат парковку автотранспорта. Ограничения будут действовать с 20.00 30 января до 22.00 31 января по следующим адресам:

– от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской (вдоль домов №2 и №4 площади Партизан);

– от дома №2 площади Партизан до улицы Репина (вдоль домов №31 и №29А улицы Красноармейской);

– на территории, прилегающей к ТРЦ «Родина»;

– на территории около сквера имени Карла Маркса (площадь Карла Маркса);

– на территории рядом с гостиницей «Десна»;

– около площади Воинской Славы и Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска»;

– на территории стоянок около Брянского клинико-диагностического центра, Брянского филиала Московского психолого-социального университета и в районе стелы «Город воинской славы»;

– по улице Октябрьской (от улицы Фокина до торгового центра «Галерея»).

Ограничения не распространяются на машины оперативных служб и на специальные автомобили отдела ГФС России в городе Брянске, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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