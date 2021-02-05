Для латания дыр на дорогах Брянска сформировали шесть бригад

План по ямочному ремонту в Брянске на 2021 год превышает 45 тысяч «квадратов». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Для зимнего латания дыр на дорогах Брянска в городском дорожном управлении сформировали шесть бригад. 4 февраля они работали на улице Крахмалева и проспекте Станке Димитрова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Точечный ремонт дорог начался в областном центре еще в декабре. Дело в том, что резкие перепады температуры способствуют ускоренному образованию ямочности. В первую очередь работы ведут на тех участках, где превышены предельно-допустимые размеры выбитого углубления.

- Ремонт ведут методом рециклера с использованием холодного асфальта либо с применением специальной органоминеральной смеси, - поясняют в мэрии. - Эти материалы можно использовать, в том числе, при отрицательных температурах.

Всего с начала зимы в городе устранили ямочность на площади в 200 квадратных метров.

Кстати, с середины апреля дорожники будут использовать для подобного ремонта горячий асфальт. Это ускорит процесс приведения дорог к нормальному состоянию. И позволит выполнить план 2021 года в 45 тысяч «квадратов».

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