В Брянской области нашли шесть новых видов грибов

Фото: пресс-служба заповедника "Брянский лес".

В Брянской области обнаружили шесть новых видов грибов, которые раньше в регионе не встречали. В заповеднике "Брянский лес" нашли 11 видов новых грибов. В заповедник и его окрестности, биосферный резерват «Неруссо-Деснянское Полесье», приезжали ученые из Санкт-Петербурга под руководством миколога Сергея Волобуева.

Полевые исследования проводили в середине августа прошлого года на территории заповедника «Брянский лес», а также памятника природы «Колодезь». Исследователи сделали 78 находок. Собранный материал в течение нескольких месяцев исследовали в лабораториях. Из него выявили 52 вида афиллофороидных грибов из 41 рода. Одиннадцать оказались новыми для заповедника, а шесть - для всей Брянской области.

- Абсолютное большинство отмеченных видов грибов принадлежат к группе сапротрофов, - говорят в пресс-службе заповедника. - Они развиваются на мертвой древесине валежных стволов (39 видов), валежных ветвей (5 видов), сухостойных деревьях (10 видов), на пне (1 вид). На живых деревьях выявили только два представителя гименохетовых грибов.

Исследования в "Брянском лесу" продолжатся и в этом году. В старовозрастных лесах с валежником, где присутствие человека снижено до минимума, биоразнообразие выше. Поэтому у ученых больше шансов обнаружить новые виды.

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