«Не стоит беспокоиться!»: «Газпром энергосбыт Брянск» разъяснил порядок оплаты новых квитанций за свет

Фото: ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

В январе жителям Брянска квитанции за свет принесли с опозданием. Это связано с переходом гарантирующего поставщика на новую систему расчетов. Изменение повлекло за собой смену лицевых счетов абонентов. И, соответственно, потребовалось дополнительное время для переноса большого объема данных. Но даже полученные платежки нового образца вызвали много вопросов. Самые часто задаваемые «Комсомольская правда» адресовала специалистам ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

1. В квитанции нет графы «Показания». Как передать показания электроэнергии?

Передать показания счетчиков можно оператору наших центров обслуживания, написав их в любом свободном месте квитанции. Также доступны удаленные способы передачи показаний. Например, через онлайн-форму на сайте, электронную почту gesbb@elektro-32.ru или сообщение на официальных страницах компании в соцсетях. Все обращения обязательно обработают и внесут в базу для расчетов в следующем периоде.

Фото: ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

2. Что делать, если не успеваешь передать показания или оплатить квитанцию до 31 января?

Прежде всего, не беспокоиться! Если не получается оплатить квитанцию до конца месяца, можно просто передать показания прибора учета одним из перечисленных выше способов. В феврале придет квитанция с корректными начислениями.

Если нет возможности передать показания приборов учета, беспокоиться также не стоит. Абонентам нужно дождаться январской квитанции и в них указать показания. В этом случае корректировку начислений произведут в марте.

3. Как быть, если выставлена квитанция с нулевым начислением?

Следует просто передать показания счетчиков для расчета начислений и ждать следующую квитанцию.

Фото: ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

4. В полученной квитанции прописана завышенная сумма к оплате за электроэнергию? С чем это связано и как поступить?

Если в квитанции не отражена предыдущая оплата, или потребитель по каким-то причинам не согласен с выставленной суммой, квитанцию можно не оплачивать. Мы просим только передать текущие показания. В следующей квитанции будет выполнен перерасчет.

5. В квитанции - неверные данные о площади квартиры, количестве комнат и прописанных человек. Влияет ли это на начисления и что делать в этой ситуации?

На начисления за ресурсы, расчет по которым проводится по показаниям приборов учета, эти данные не влияют. Однако эти сведения могут повлиять на расчет стоимости других услуг, включенных в квитанцию. Поэтому в случае появления в квитанции некорректных данных, нужно направить письмо с указанием номера лицевого счета и верными сведениями на нашу электронную почту или в соцсетях. Данные в платежке впоследствии исправят.

6. Как узнать новый лицевой счет, если не пришла квитанция, а по старому не получается оплатить?

Узнать номер нового лицевого счета, можно, направив обращение по электронной почте или в соцсетях. В сообщении укажите старый номер счета, адрес и ФИО собственника. Данные проверят и подскажут новый номер лицевого счета.

7. Почему в квитанциях используют такой мелкий шрифт? Пенсионеры с плохим зрением элементарно не могут рассмотреть написанное.

Шрифт в квитанциях обусловлен особенностями программного продукта. Сейчас решается вопрос о его изменении в платежных документах.

Фото: ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

8. Когда до людей дойдут все квитанции? Некоторые их не получили на утро, 27 января.

Все квитанции передали в доставку 20 января. Если квитанции до сих пор нет, просим направить обращение на электронную почту или в соцсетях с указанием адреса доставки. Наши специалисты проведут проверку. Самим же потребителям нужно не беспокоиться и спокойно ждать следующих квитанций.

9. Как узнать предыдущие показания счетчика, если, например, старая квитанция не сохранилась?

Для уточнения последних переданных показаний нужно написать сообщение с указанием номера лицевого счета и ФИО собственника в наших официальных группах в социальных сетях.

10. Некоторые брянцы боятся отключений электричества, если они в срок не оплатят новые платежки. Возможен ли такой сценарий?

Нет. Если потребители не оплатят квитанции, отключений не будет. Также не будут начисляться штрафы и пени. Ограничений стоит опасаться только должникам, которые систематически не оплачивают потребленные энергоресурсы.

11. Почему всем приходят квитанции разного образца?

Форма платежного документа одинакова для всех. Но в части квитанций не отобразился блок текущих показаний приборов учета, поэтому вид квитанций может отличаться. На сегодняшний день в программу внесены изменения. Этот раздел будет отражен в платежных документах, которые придут потребителя в следующем месяце.