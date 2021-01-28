В Почепском районе слесарь получил травмы при ремонте трубы водоснабжения

Бывшего руководителя предприятия обвиняют в нарушении требований охраны труда. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Почепском районе будут судить бывшего директора местного водоканала за тяжелые травмы слесаря. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, около девяти часов утра 20 марта прошлого года работник муниципального предприятия приехал в поселок Хлебороб, чтобы починить прорвавшуюся трубу водоснабжения.

- Руководство водоканала не обеспечило сотрудника средствами индивидуальной защиты, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Он не прошел инструктаж по охране труда, у него не было наряда-допуска и разработанной организационно-технологической документации.

В вырытом котловане слесарь пытался починить прорыв. Но из-за обвала грунта получил тяжелые травмы.

Директору водоканала предъявили обвинение. В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде.

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