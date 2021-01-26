В Брянской области появился телефонный номер для жалоб на дорожные ямы

Жители области могут присылать фотографии проблемных участков. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госавтоинспекция Брянской области подключила единый телефонный номер, на который граждане могут сообщать о недостатках улично-дорожной сети. Обращаться нужно через мессенджеры WhatsApp и Viber, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Жители области могут прислать на номер 8-999-376-50-14 фотографию проблемного участка. При этом обязательно нужно указать место съемки: населенный пункт, участок дороги или название улицы с номером ближайшего дома.

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