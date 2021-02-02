2 февраля день рождения отмечает мэр Брянска Александр Макаров

2 февраля день рождения празднует мэр Брянска Александр Макаров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Во вторник, 2 февраля, рождения празднует глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Ему исполнился 61 год.

Александр Макаров родом из села Чибирлей Пензенской области. У него два высших образования: по специальностям «Агрономия» и «Финансы и кредит». Долгое время работал главой администрации, а затем главой Унечского района. В 2008-2014 годы был заместителем губернатора Брянской области.

К исполнению обязанностей главы Брянской городской администрации Макаров приступил в октябре 2015 года. В сентябре 2019-го, после выборов в горсовет, подал в отставку – этого требовал закон. Пару месяцев работал с приставкой и.о. В прежней должности градоначальника утвердили 8 ноября. Кандидатуру Макарова поддержало большинство депутатов.

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