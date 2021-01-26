В Брянской области 27 января ожидают мокрый снег и туман

В Брянской области в среду, 27 января, синоптики прогнозируют мокрый снег. туман и гололед. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в среду, 27 января, синоптики прогнозируют мокрый снег. Местами – туман и гололед.

Температура воздуха ночью от минус двух градусов до плюс трех, днем от минус одного градуса до плюс четырех. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области.

Такие погодные условия могут осложнить обстановку на дорогах. Поэтому водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

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