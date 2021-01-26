В Брянске на 92-м году жизни умер писатель Владислав Пасин

Владиславу Сергеевичу был 91 год.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянске на 92-м году жизни умер один из старейших брянских писателей Владислав Пасин. Он скончался вечером в понедельник, 25 января, сообщают в региональном отделении Союза писателей России.
Владислав Сергеевич болел коронавирусом, но из госпиталя его выписали. Через несколько дней он попал в реанимацию.
Владислав Пасин родился в 1929 году в Брянске. В 1949 году окончил Брянское железнодорожное училище №1. Трудился слесарем, кочегаром, помощником машиниста на железнодорожной станции Брянск II. После службы в армии работал в горкоме и обкоме комсомола.
В 1963 году окончил Московский государственный заочный педагогический институт. В течение 20 лет преподавал общественные дисциплины. Литературной деятельностью занимался больше 40 лет.
Брянская областная общественная писательская организация Союза писателей России выражает соболезнование родным и близким Владислава Сергеевича.
Фото: Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».