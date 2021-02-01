Брянские подростки стали реже совершать преступления

Брянской области в прошлом году на 21,1 процента снизилось количество преступлений среди подростков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брянской области в прошлом году на 21,1 процента снизилось количество преступлений среди подростков. Число несовершеннолетних, ставших участниками преступлений, сократилось на 27,6 процента.

В отношении несовершеннолетних, законных представителей и иных лиц рассмотрели 13976 персональных дел. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

На 2021 год запланировали работы по снижению уровня подростковой преступности. Руководители специальных служб и ведомств пообещали усилить контроль за работой в сфере профилактики правонарушений.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».