Брянские подростки стали реже совершать преступления

Брянской области в прошлом году на 21,1 процента снизилось количество преступлений среди подростков.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Брянской области в прошлом году на 21,1 процента снизилось количество преступлений среди подростков. Число несовершеннолетних, ставших участниками преступлений, сократилось на 27,6 процента.
В отношении несовершеннолетних, законных представителей и иных лиц рассмотрели 13976 персональных дел. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
На 2021 год запланировали работы по снижению уровня подростковой преступности. Руководители специальных служб и ведомств пообещали усилить контроль за работой в сфере профилактики правонарушений.
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