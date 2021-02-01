В Брянске опубликовали список дорог для ремонта в 2021 году

В 2021 году в Брянске капитально отремонтируют 28 дорог. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Стали известны магистрали Брянска, которые капитально отремонтируют в этом году по нацпроекту ««Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сформированный и утвержденный список писок обнародовала пресс-служба горадминистрации. В нем - 28 объектов.

Общая протяженность ремонтируемых дорог составит около 33-х километров. Каждую будут ремонтировать комплексно – с обустройством тротуаров и модернизацией освещения. Подрядчиков, которые займутся ремонтами, определят торги. Они уже стартовали, а завершатся к 1 марта. После этого с исполнителями заключат контракты.

– Список ремонтируемых дорог может быть расширен за счет средств областного бюджета, – отмечают в мэрии. – К примеру, в 2021-м году за счет собственных средств региона хотят расширить до шести полос улицу Объездную. Также в планах – построить улицу Счастливую протяженностью 425 метров с выходом к улице Советской. Она будет идти параллельно переулку Пилотов.

Прилагаем перечень всех 28 дорог, где запланировано обновление в текущем году:

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

— ул. Ульянова (от ул. 3-го Интернационала до дома №52 корп. 2 в мкн Московский);

— ул. Орловская (от ул. 3-го Интернационала до ул. Металлистов);

— ул. Островского (от ул. Делегатской до пер. Сургутского);

— ул. Тюменская (от ул. Островского до границы г. Брянска);

— ул. Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Лесной) в р.п. Радица-Крыловка;

— ул. Орджоникидзе (от пер. Рабочего до ул. Ленина) в р.п. Радица-Крыловка;

— ул. Чайковского (от ул. Почтовой до границы г. Брянска);

— ул. Клинцовская (от ул. Болховской до пер. Северного);

— ул. Желябова;

— ул. Медведева (от дома №2 по ул. Медведева до ул. Литейной);

— пер. Металлистов (от ул. Комсомольской до ул. Болховской);

— ул. Бузинова (от ул. Брянской Пролетарской Дивизии до ул. Камозина).

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

— ул. Пушкина (от ул. Никитина до ул. Академика Королева);

— ул. Димитрова (от ул. Никитина до дома №85);

— ул. Володарского (от ул. Клары Цеткин до пер. Волгоградского);

— ул. Вокзальная (от дома №4 до ул. Снежетьской) в р.п. Большое Полпино;

— ул. Снежетьская (от ул. Вокзальной до Снежетьского кладбища) в р.п. Большое Полпино.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

— пр-т Станке Димитрова (от ул. Карачижской до ул. Пересвета);

— пер. Осоавиахима (от ул. Красноармейской до дома №2);

— ул. Семашко (от ул. им. Дуки до ул. Вали Сафроновой);

— ул. Горького (от пр-та Ленина до ул. Трудовой);

— ул. Степная (от дома №2 до ул. Бежицкой);

— ул. Тарджиманова (от ул. Советской до дома №66).

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

— ул. Уральской (от ул. Менжинского до дома №105);

— ул. Ольховская (от дома № 17б до ул. Южной);

— ул. Загородная (от ул. Ольховской до пер. Загородного);

— пер. Загородный (от ул. Загородной до дома №12-а);

— пр-т Московский (обустройство).

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