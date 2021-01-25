В Брянске на 23 февраля устроят фейерверк

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на 23 февраля устроят праздничный фейерверк. Он пройдет вечером на Кургане Бессмертия.

В День защитника Отечества завершится месячник оборонно-массовой и спортивной работы, который стартовал накануне. Соответствующее постановление подписал мэр города. К воинским памятникам и обелискам возложили цветы.

В течение месяца в городе пройдет около 200 спортивных состязаний. В соревнованиях из-за коронавируса могут участвовать только спортсмены старше 18 лет.

Школьников ждут тематические классные часы, уроки мужества, встречи с участниками боевых действий в горячих точках, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Во всех учреждениях культуры проведут выставки, книжные обзоры, конкурсы рисунка, историко-патриотические часы.

Перед 23 февраля в домах культуры устроят концерты. Пока неизвестно, в каком формате они пройдут - очном или виртуальном. Окончательное решение примут в Роспотребнеадзоре.

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