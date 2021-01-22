В Брянской области задержали 18-летнего создателя экстремистского сообщества

Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области расследуют уголовное дело по факту попытки создания экстремистского сообщества. Правоохранители уже задержали 18-летнего жителя региона.

Предварительно установили, что молодой человек в феврале 2020 года приступил к созданию группировки для совершения преступлений по национальному признаку. Он разработал структуру сообщества, распределил обязанности между будущими членами.

Почти год – с февраля 2020 по январь 2021 – он искал единомышленников в социальных сетях и при личном общении, проводил идейную обработку и вербовку новых членов экстремистского сообщества.

Довести до конца свой замысел молодому человеку не удалось. Его задержали сотрудники федеральной службы безопасности. Ему уже предъявили обвинение в покушении на создание экстремистского сообщества и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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