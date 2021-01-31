Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 января 2021 года

Всего ковид за минувший день обнаружили в 18 городах и районах Брянской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 177 жителей региона. Выздоровели 127 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 29078 человек подтвердили коронавирус, вылечились 27917 жителей области, умерли 239 пациентов. Брянскую статистику пополнил еще один иногородний заболевший. Для региона он стал 54-м с начала пандемии. За сутки выполнили 1764 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели без малого 418 тысяч раз.
В Брянске заболели 65 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 22 пациентов. 13 заболевших выявили в Клинцах, по 12 – в Дятьковском и Жуковском районах, 9 – в Выгоничском, 8 – в Карачевском, 7 – в Дубровском. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 января 2021 года:
— Брянск – 11127 (+65)
— Брянский район – 3686 (+22)
— Дятьковский район – 1193 (+12)
— Карачевский район – 970 (+8)
— Комаричский район – 771 (+5)
— Клинцы – 743 (+13)
— Стародубский район – 742
— Трубчевский район – 706 (+1)
— Выгоничский район – 656 (+9)
— Брасовский район – 648 (+2)
— Жуковский район – 635 (+12)
— Навлинский район – 601 (+3)
— Новозыбков – 594
— Климовский район – 543
— Унечский район – 529
— Фокино – 441
— Сельцо – 428
— Мглинский район – 423
— Погарский район – 392 (+3)
— Дубровский район – 396 (+7)
— Почепский район – 378 (+2)
— Суземский район – 372
— Клинцовский район – 352 (+3)
— Злынковский район – 322
— Клетнянский район – 288 (+2)
— Гордеевский район – 280 (+5)
— Суражский район – 244
— Красногорский район – 210 (+2)
— Севский район – 183
— Жирятинский район – 104
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 54 (+1).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».