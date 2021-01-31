Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 января 2021 года

Всего ковид за минувший день обнаружили в 18 городах и районах Брянской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 177 жителей региона. Выздоровели 127 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 29078 человек подтвердили коронавирус, вылечились 27917 жителей области, умерли 239 пациентов. Брянскую статистику пополнил еще один иногородний заболевший. Для региона он стал 54-м с начала пандемии. За сутки выполнили 1764 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели без малого 418 тысяч раз.

В Брянске заболели 65 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе коронавирус подтвердили у 22 пациентов. 13 заболевших выявили в Клинцах, по 12 – в Дятьковском и Жуковском районах, 9 – в Выгоничском, 8 – в Карачевском, 7 – в Дубровском. Всего «Ковид-19» за сутки зафиксировали в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 января 2021 года:

— Брянск – 11127 (+65)

— Брянский район – 3686 (+22)

— Дятьковский район – 1193 (+12)

— Карачевский район – 970 (+8)

— Комаричский район – 771 (+5)

— Клинцы – 743 (+13)

— Стародубский район – 742

— Трубчевский район – 706 (+1)

— Выгоничский район – 656 (+9)

— Брасовский район – 648 (+2)

— Жуковский район – 635 (+12)

— Навлинский район – 601 (+3)

— Новозыбков – 594

— Климовский район – 543

— Унечский район – 529

— Фокино – 441

— Сельцо – 428

— Мглинский район – 423

— Погарский район – 392 (+3)

— Дубровский район – 396 (+7)

— Почепский район – 378 (+2)

— Суземский район – 372

— Клинцовский район – 352 (+3)

— Злынковский район – 322

— Клетнянский район – 288 (+2)

— Гордеевский район – 280 (+5)

— Суражский район – 244

— Красногорский район – 210 (+2)

— Севский район – 183

— Жирятинский район – 104

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 54 (+1).

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