На Речном в Брянске восстановили подачу электричества

Нарушенное энергоснабжение в микрорайоне Речной в брянской Володарке восстановили. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Нарушенное энергоснабжение в микрорайоне Речной в Володарском районе Брянска восстановлено. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- Электроснабжение в сетях, по данным «БрянскЭлектро», восстановлено, - заявляет начальник пресс-службы брянского Главка МЧС Татьяна Сенина.

Информация актуальна на 14.30.

Более подробного комментария о происшествии пока нет.

Напомним, жилой комплекс «Речной» остался без света около 12.20 в субботу, 30 января. В ряде многоэтажек также не было воды и отопления. По неподтвержденным данным, произошла авария на подстанции.

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