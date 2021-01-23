В Брянской области больше 8 тысяч человек привились от коронавируса

Массовая вакцинация стартовала 18 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Брянской области 8393 жителя привились от коронавируса. Они получили первый компонент вакцины "Спутник V". Это данные на пятницу, 22 января, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Напомним, с начала массовой вакцинации прошло пять дней. Она стартовала с 18 января. В регион завезли 16900 доз препарата.

Через три недели те, кто получил первый укол, должны прийти в поликлинику вновь. Вакцина от коронавиурса вводится дважды.

Записаться на прививку можно через сайт Госуслуги или по телефону регистратуры в поликлинике или районной больнице.

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