Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 января 2021 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на 22 января 2021 года коронавирус подтвердили у 27225 человек. Вылечились из них 25726 брянцев. За все время 229 человек умерли от опасной инфекции.

Последние четыре смерти подтвердили накануне. Это две женщины, которым 52 и 75 лет, и двое 72-летних мужчин. За сутки подтвердили 191 новый случай заболевания коронавирусом.

В регионе с начала эпидемии выполнили почти 400 тысяч тестов.

В регионе продолжается массовая вакцинация от ковида. Прививочные кабинеты работают в 31 районных и городских больницах. Для брянцев пока доступна только вакцина "Спутник V". Она подходит пенсионерам старше 60 лет, но не подходит беременным и кормящим женщинам.

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