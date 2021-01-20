Осужденный за налоговое преступление экс-директор новозыбковского машзавода не смог обжаловать приговор. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Осужденный за налоговое преступление бывший гендиректор Новозыбковского машиностроительного завода попытался обжаловать вынесенный ему приговор. Однако попытка не увенчалась успехом – Брянский облсуд не удовлетворил апелляционную жалобу. А рассматривали ее во вторник, 19 января.

Документ подал защитник экс-руководителя АО «НМЗ». Ранее новозыбковца уличили в особо крупном сокрытии денег от уплаты налогов, а также злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда.

Напомним, гендиректор завода в Новозыбкове знал о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетами различных уровней. Однако необходимые расчеты не произвел. А имевшиеся деньги предприятия - больше 81 миллиона рублей - сокрыл. Ими впоследствии он рассчитался с кредиторами и другими организациями. Чем причинил ущерб государству.

Кроме того, виновный проигнорировал решения суда. И не рассчитался с предприятиями, которым был должен по кредитам.

В итоге суд Новозыбковского городского округа приговорил управленца к году колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей.

- Рассматривая апелляцию, Брянский областной суд не нашел оснований для изменения, в том числе смягчения, наказания, - добавляют в пресс-службе облсуда.

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